Глава Минфина США: дефолт в Соединённых Штатах могут объявить уже в следующем месяце Дефолт в Соединенных Штатах могут объявить уже в следующем месяце.
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Глава Минфина США: дефолт в Соединённых Штатах могут объявить уже в следующем месяце Дефолт в Соединенных Штатах могут объявить уже в следующем месяце.
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