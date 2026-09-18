Путин: производство некоторых беспилотников выросло в десятки раз

Производство беспилотников в России выросло в разы, а по некоторым классам - в десятки раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале церемонии вручения госнаград работникам ОПК в Екатерининском зале Кремля.
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