Это подстава: изобретением Маска могут воспользоваться мошенники Алиса БронскаяЛегендарный американский бизнесмен Илон Маск продолжает во все горло трубить о триумфе проекта Neuralink: человек с чипом в мозгу достигает удивительного результата — способность управлять компьютерным курсором силой мысли.