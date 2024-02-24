Это подстава: изобретением Маска могут воспользоваться мошенники Алиса БронскаяЛегендарный американский бизнесмен Илон Маск продолжает во все горло трубить о триумфе проекта Neuralink: человек с чипом в мозгу достигает удивительного результата — способность управлять компьютерным курсором силой мысли.
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