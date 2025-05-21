Сообщается, что Apple планирует разрешить разработчикам создавать приложения на основе своего искусственного интеллекта

На Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне этого года Apple планирует выпустить новый набор продуктов и фреймворков для искусственного интеллекта, включая инструменты, которые позволят сторонним разработчикам создавать программное обеспечение с использованием моделей ИИ Apple, говорится в сообщении Bloomberg.