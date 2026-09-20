В Ростове-на-Дону на заправках пропал бензин: где топлива нет

В Ростове-на-Дону по состоянию на 20 сентября сохраняются перебои с продажей бензина. Ситуация на автозаправочных станциях заметно различается в зависимости от района: на одних точках в наличии сразу несколько марок топлива, тогда как на других оно полностью отсутствует.