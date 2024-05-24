МО: российские войска освободили четыре населенных пункта за неделю

Армия России за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Так, были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица под Харьковом, сообщили в Минобороны РФ.