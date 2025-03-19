Эксперт Дынкин: выход из украинского кризиса будет долгим

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. По мнению Александра Дынкина, академика Российской академии наук и президента Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.
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