12 ударов ножом: житель РТ зарезал «кредитора» в машине и получил 9 лет строгача

Приговор по делу о жестоком убийстве вынес городской суд Набережных Челнов. Как следует из материалов уголовного дела, житель Татарстана, оказавшийся в дальнейшем на скамье подсудимых, нанес своей жертве не менее 12-ти ударов ножом в область жизненно важных органов.