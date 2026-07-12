12 ударов ножом: житель РТ зарезал «кредитора» в машине и получил 9 лет строгача

Приговор по делу о жестоком убийстве вынес городской суд Набережных Челнов. Как следует из материалов уголовного дела, житель Татарстана, оказавшийся в дальнейшем на скамье подсудимых, нанес своей жертве не менее 12-ти ударов ножом в область жизненно важных органов.
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