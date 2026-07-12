НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

12 ударов ножом: житель РТ зарезал «кредитора» в машине и получил 9 лет строгача

12 ударов ножом: житель РТ зарезал «кредитора» в машине и получил 9 лет строгача

Приговор по делу о жестоком убийстве вынес городской суд Набережных Челнов. Как следует из материалов уголовного дела, житель Татарстана, оказавшийся в дальнейшем на скамье подсудимых, нанес своей жертве не менее 12-ти ударов ножом в область жизненно важных органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии