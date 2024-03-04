В Германии назвали безрассудством планы удара по Крымскому мосту

ТАСС/Сергей Мальгавко Планы нанесения удара ракетами по Крымскому мосту, которые стали известны общественности после публикации разговора высокопоставленных немецких офицеров, являются безрассудством, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.
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