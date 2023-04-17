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Президент Египта: египетские военные в Судане не поддерживают ни одну из сторон конфликта

Президент Египта: египетские военные в Судане не поддерживают ни одну из сторон конфликта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что египетские военнослужащие, находящиеся в настоящее время на территории Судана, не поддерживают ни одну из сторон конфликта и выполняют там только задачи, связанные с подготовкой военных кадров.

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