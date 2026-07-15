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5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

Не секрет, что коллективный Запад исторически до судорог завидует России, но складывающаяся сейчас ситуация приводит наших недругов просто в состояние осатанелого исступления.

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Комментарии
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Владимир Витковский
... так надо у него все конфисковать в пользу государства...
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4 н.
ВВ
Владимир Витковский
... что хотел хрюкнуть, НЕ ПОНЯТНО, МОЖНО по_человечески, А НЕ ПО-ОБЕЗЬЯНЬИ...
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4 н.
Игорь Кузнецов
Журнал оценил капитал Мордашова и его семьи в 37 млрд долларов. Такое увеличение произошло благодаря кратному росту оценки принадлежащей семье Мордашова золотодобывающей компании Nordgold: за год цена на золото увеличилась почти на 80%. В данном случае это не связано с финансированием СВО, акции компании выросли в цене, могут и &quot;упасть&quot;. А вот что интересно - ФАС диктует цены &quot;Норильском никелю&quot;. Российские потребители будут получать нелегированный необработанный никель по цене LME (Лондонская биржа металлов) с наценкой максимум 3%, что соответствует сложившейся деловой практике. Это и есть &quot;госрегулирование&quot; на практике.
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4 н.