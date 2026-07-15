5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

Игорь Кузнецов

Журнал оценил капитал Мордашова и его семьи в 37 млрд долларов. Такое увеличение произошло благодаря кратному росту оценки принадлежащей семье Мордашова золотодобывающей компании Nordgold: за год цена на золото увеличилась почти на 80%. В данном случае это не связано с финансированием СВО, акции компании выросли в цене, могут и "упасть". А вот что интересно - ФАС диктует цены "Норильском никелю". Российские потребители будут получать нелегированный необработанный никель по цене LME (Лондонская биржа металлов) с наценкой максимум 3%, что соответствует сложившейся деловой практике. Это и есть "госрегулирование" на практике.