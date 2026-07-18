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Западные миллиардеры охотятся за скелетами динозавров

Западные миллиардеры охотятся за скелетами динозавров

Mary Altaffer/AP/TASS Скелеты динозавров неожиданно стали новым символом роскоши. Как пишет Bloomberg, последние годы миллиардеры стали охотиться за тираннозаврами с тем же азартом, с каким раньше покупали яхты и картины.

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