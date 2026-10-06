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Газета.ру

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Воробьев: один человек погиб, еще шесть пострадали при атаке ВСУ в Подмосковье

Воробьев: один человек погиб, еще шесть пострадали при атаке ВСУ в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) этой ночью сбили над территорией Московской области 185 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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