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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»

«Мадрид» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

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