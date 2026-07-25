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Царьград

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В Киеве и ряде областей Украины раздалась воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины раздалась воздушная тревога

В субботу утром в Киеве и ряде областей Украины, включая Черкасскую, Черниговскую и Харьковскую, была объявлена воздушная тревога.

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