В Китае придумали систему тренировок для войны в космосе

В Китае придумали систему тренировок, предназначенную для отработки боевых действий в космосе. Ученые страны разработали систему игр по боям в космосе, которая способна моделировать различные ситуации и предсказывать процесс хода военных действий.
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