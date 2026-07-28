Metro Москва
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Metro Москва

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Афиша на 28 июля в Москве: выставки, мастер-классы, лекции, спектакли и экскурсии

Афиша на 28 июля в Москве: выставки, мастер-классы, лекции, спектакли и экскурсии

Узнайте о самых интересных событиях в Москве 28 июля: посетите выставку книг на языках народов России, мастер-класс по росписи свечей, лекцию об истории пряников, спектакль в театре "Современник", экскурсию по булгаковской Москве и другие мероприятия .

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