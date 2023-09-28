Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Конфликт на Украине мог бы и не случиться, если бы цена за баррель нефти опустилась до 40 долларов. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, среди которых были и бастующие рабочие автомобильных заводов.
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