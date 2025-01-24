Обман Европы: ставки фрахта танкеров СПГ упали до рекордно низкого уровня

Стоимость аренды современного газового танкера с вместимостью более 174 тысяч кубометров для перевозки сырья в Атлантическом бассейне упала до 9750 долларов в день, что примерно на 59% меньше, чем месяцем ранее.
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