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Власти РФ не исключили расширение льготной ипотеки на вторичное жилье

Власти РФ не исключили расширение льготной ипотеки на вторичное жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает, отметил он в интервью РБК.

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