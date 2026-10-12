Что стоит за очередными угрозами США прекратить военную и разведывательную помощь Украине?

США вновь угрожают Украине приостановкой поставок вооружения и передачи разведданных. На этот раз — если Киев не прекратит наносить удары по российским НПЗ, от состояния которых зависят поставки дизеля на мировой и американский рынки, а значит, и его цена в США, что повышает шансы республиканцев переизбраться в конгресс.