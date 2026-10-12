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Что стоит за очередными угрозами США прекратить военную и разведывательную помощь Украине?

Что стоит за очередными угрозами США прекратить военную и разведывательную помощь Украине?

США вновь угрожают Украине приостановкой поставок вооружения и передачи разведданных. На этот раз — если Киев не прекратит наносить удары по российским НПЗ, от состояния которых зависят поставки дизеля на мировой и американский рынки, а значит, и его цена в США, что повышает шансы республиканцев переизбраться в конгресс.

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