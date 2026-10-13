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Мировое обозрение

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ВС РФ повторно ударили по бизнес-центру с инфраструктурой Miratech в Киеве

ВС РФ повторно ударили по бизнес-центру с инфраструктурой Miratech в Киеве

Главное в тезисах: Повторный удар: Бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве, где расположены офис и оборудование IT-компании Miratech, подвергся атаке российских военных, в здании вспыхнул пожар.

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