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Володин выступил за ужесточение законов для мигрантов

Володин выступил за ужесточение законов для мигрантов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил против переезда семей низкоквалифицированных трудовых мигрантов, сообщается на сайте Госдумы.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Все, что предлагает  Володин - это полумеры!  России нужно пересмотреть весь комплекс законов, касающихся мигрантов. В мире есть положительные примеры, например, в ОАЭ! Почему спит Матвиенко и Федеральное Собрание не проявляет инициативу? Почему Госдума все эти годы ковыряет в носу? Это видно по возмутительным фотографиям  народных депутатов, занимающихся на заседаниях явно не государственными делами? Они или спят или ржут по каким-то им, известным поводам,  видимо, довольные жизнью? Что делает администрация президента в лице вездесущего и вечного Кириенко и секретного  Вайно, которые обязаны докладывать шефу о творящихся безобразиях, а вместо этого улыбчиво позируют в белых рубашках на малозначительных мероприятиях или, вообще, не показываются публике?
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