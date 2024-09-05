Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил против переезда семей низкоквалифицированных трудовых мигрантов, сообщается на сайте Госдумы.
Володин выступил за ужесточение законов для мигрантов
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Все, что предлагает Володин - это полумеры! России нужно пересмотреть весь комплекс законов, касающихся мигрантов. В мире есть положительные примеры, например, в ОАЭ! Почему спит Матвиенко и Федеральное Собрание не проявляет инициативу? Почему Госдума все эти годы ковыряет в носу? Это видно по возмутительным фотографиям народных депутатов, занимающихся на заседаниях явно не государственными делами? Они или спят или ржут по каким-то им, известным поводам, видимо, довольные жизнью? Что делает администрация президента в лице вездесущего и вечного Кириенко и секретного Вайно, которые обязаны докладывать шефу о творящихся безобразиях, а вместо этого улыбчиво позируют в белых рубашках на малозначительных мероприятиях или, вообще, не показываются публике?
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сколько можно предлагать? Гнать чурок вместе с ГД...
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14 час.
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