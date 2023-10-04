Военное руководство Украины теперь официально террористы, но что дальше?

СКР России - МОЛОДЦЫ! Пора и ФСБ России свои словечки сказать! А то только СКР и МВД (о МВД: в меру, до которой им по рукам не дают) в РФ похоже только и работают...

PP

Piotr Priladyshev

Хунта совершила анти-Конституционный переворот 22 02 2014 года! У власти в Украине Террористы и другого определения в принципе не может быть, особенно, после сжигания и расстрелов одесситов, нападений на верных Законной власти, народы Донбасса! ВСЕ кто встал на на её сторону - это тоже Террористы! Евросоюз, как Гарант ,а Россия-как страна к которой за помощью обратился Законный президент Украины ,Янукович,имели полное Право ввести войска в Украину и уничтожить Террористов Хунты, но не сделали этого!! СВО - нужно было протащить через Совбез ООН ,причём не затягивая на 8 лет!