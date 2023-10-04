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Военное руководство Украины теперь официально террористы, но что дальше?

Военное руководство Украины теперь официально террористы, но что дальше?

Следственный комитет России собрал доказательства причастности ряда украинских высших военных чиновников к организации и совершению терактов на территории нашей страны.

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Комментарии
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Владимир Ершов
СКР России - МОЛОДЦЫ! Пора и ФСБ России свои словечки сказать! А то только СКР и МВД (о МВД: в меру, до которой им по рукам не дают) в РФ похоже только и работают...
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6 час.
PP
Piotr Priladyshev
Хунта совершила анти-Конституционный переворот 22 02 2014 года! У власти  в Украине Террористы и другого определения в принципе не может быть, особенно, после сжигания и расстрелов одесситов, нападений на верных Законной власти, народы Донбасса! ВСЕ кто встал на  на её сторону - это тоже Террористы! Евросоюз, как Гарант ,а Россия-как страна к которой за помощью обратился Законный президент Украины ,Янукович,имели полное Право ввести войска  в Украину и уничтожить  Террористов Хунты, но не сделали этого!!  СВО - нужно было протащить через Совбез ООН ,причём не затягивая на 8 лет!
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4 час.
Кошмар
Теперь мочить их будем... даже в сортирах.
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3 час.

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