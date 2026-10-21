“The Trump administration’s disaster chief told state officials Tuesday they must increase their financial reserves and emergency capabilities to handle most disasters on their own, without federal help,” Politico reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым