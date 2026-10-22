Учебники по новой дисциплине уже готовы Школьный курс "Духовно‑нравственная культура России" будет опираться на 17 традиционных ценностей, утвержденных президентским указом.
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