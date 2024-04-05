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Юрист предупредил о новой уловке мошенников с переводом средств на карту жертвы

Юрист предупредил о новой уловке мошенников с переводом средств на карту жертвы

В том случае, если человек получил перевод на свою карту от неизвестного лица, следует насторожиться, так как это может быть уловкой мошенников, сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов .

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