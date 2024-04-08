з Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы

Почти 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России. Но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской, Ивановской и Костромской областями, а также Республикой Башкирия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».