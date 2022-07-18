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Врач Григорьева дала совет, как начать легко просыпаться по утрам

Врач Григорьева дала совет, как начать легко просыпаться по утрам

Доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева рассказала, что свой хронотип практически невозможно, поскольку, кто вы – «сова» или «жаворонок» определяется при рождении и это зависит от факторов, на которые люди не в силах повлиять.

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