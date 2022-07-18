Врач Григорьева дала совет, как начать легко просыпаться по утрам

Доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева рассказала, что свой хронотип практически невозможно, поскольку, кто вы – «сова» или «жаворонок» определяется при рождении и это зависит от факторов, на которые люди не в силах повлиять.