Южноуральцы все больше недовольны качеством медицинских услуг

Число жалоб на медиков выросло за год в Челябинской области больше чем на четверть. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2024 году количество жалоб в ведомство выросло на 8% – до 7 тысяч 691 обращения против 7 тысяч 78 в 2023 году.