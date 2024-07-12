Рязанцев оштрафовали за нарушения правил парковки на 1,26 млн рублей

Общая сумма административных штрафов составила 1 262 000 рублей. Власти Рязани напомнили, что в соответствии с Правилами благоустройства запрещается заезд, остановка и парковка транспорта на тротуарах, детских и спортивных площадках, местах благоустройства, зелёных зонах и на контейнерных площадках.