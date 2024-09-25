Кабмин России утвердил список стран с противоречащей ценностями политикой Ирэн ОрлонскаяРоссийское правительство, под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, утвердило новый список стран, чья политика противоречит традиционным ценностям Российской Федерации, что вызвало широкий общественный резонанс.
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