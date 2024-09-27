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Царьград

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Жители Кузбасса активно переходят на цифровые звонки

Жители Кузбасса активно переходят на цифровые звонки

Более половины жителей региона являются владельцами устройств, которые поддерживают технологию VoLTEЖители Кузбасса стали чаще звонить с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE).

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