Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин объявил перемирие к 80-летию Победы: Украине предложили последний шанс

Путин объявил перемирие к 80-летию Победы: Украине предложили последний шанс

БлокнотРУ Режим прекращения огня будет действовать три дня с 8 по 10 мая. Президент России Владимир Путин принял решение о введении режима перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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