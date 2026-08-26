Москвичи на тестовом голосовании перед выборами решат судьбу памятника Пушкину

С инициативой вернуть монумент на историческое место на Тверской бульвар выступил Никита МихалковВ Москве 28 августа пройдет тестовое голосование, в ходе которого жители столицы смогут выразить мнение о возвращении памятника Александру Пушкину на историческое место — Тверской бульвар.
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