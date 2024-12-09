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Полицейские задержали 20 человек на вечеринке в арт-клубе Петербурга

Полицейские задержали 20 человек на вечеринке в арт-клубе Петербурга

Порядка 20 человек задержали правоохранители Санкт-Петербурга на закрытой ЛГБТ-вечеринку (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в арт-пространстве «Явление», 8 декабря сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

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