Трамп назвал странным вопрос о вложениях США в восстановлении Украины

США уже вложили в Украину несколько сотен миллиардов долларов помощи, поэтому вопрос об участии Штатов в восстановлении страны звучит странно, заявил президент Дональд Трамп после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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