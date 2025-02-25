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Трамп назвал странным вопрос о вложениях США в восстановлении Украины

Трамп назвал странным вопрос о вложениях США в восстановлении Украины

США уже вложили в Украину несколько сотен миллиардов долларов помощи, поэтому вопрос об участии Штатов в восстановлении страны звучит странно, заявил президент Дональд Трамп после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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