Синоптик Тишковец: "бабье лето" придет в Москву к середине сентября

«Бабье лето» должно прийти в Москву к середине сентября, оно продержится не больше пяти суток. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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