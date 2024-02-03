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44 миллиона рублей потратит Архангельская область на замену лифтов

Средства направят на обновление дорогостоящего лифтового оборудования в многоквартирных домах со спецсчетамиСредства направят на обновление дорогостоящего лифтового оборудования в многоквартирных домах со спецсчетамиМинистр ТЭК и ЖКХ Поморья Дмитрий Поташев отмечает, что размер софинансирования из областного и местного бюджетов в расчете на один лифт составляет порядка одного миллиона рублей.

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