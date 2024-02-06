«Это позор»: Почему Надеждина подставили иностранные агенты?

Кандидат в президенты России Борис Надеждин стал жертвой иностранных агентов. Они спланировали акцию и под видом помощи со сбором подписей подставили его с подделкой ради попытки дискредитации выборного процесса.
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