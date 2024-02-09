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Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 279: в носоглотке обнаружено новое лимфатическое сплетение для выведения ликвора из мозга

Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 279: в носоглотке обнаружено новое лимфатическое сплетение для выведения ликвора из мозга

Группа южнокорейских ученых из Центра сосудистых исследований при Институте базовой науки обнаружила уникальную сеть лимфатических сосудов в задней части носа, играющую ключевую роль в дренировании цереброспинальной жидкости.

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