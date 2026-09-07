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Царьград

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Юрий Стоянов предупредил о мошеннических звонках в России

Юрий Стоянов предупредил о мошеннических звонках в России

Юрий Стоянов в интервью НСН сообщил, что каждый шестой звонок в России может быть мошенническим. Артист уверен, что новый сериал «Мамонты» поможет русским избегать ловушек злоумышленников.

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