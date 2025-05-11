Сначала перемирие, потом переговоры. Зеленский и Ермак отвергли предложение Путина

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента страны Андрей Ермак отреагировали на предложение главы РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Киевом без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, фактически, отвергнув его.