Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента страны Андрей Ермак отреагировали на предложение главы РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Киевом без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, фактически, отвергнув его.
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