Все о спецоперации на 30 июля: как освобождали Ленинское, какое условие поставят США Киеву и приговор наемникам

Боевая работа танкистов в зоне СВО© РИА Новости / Евгений БиятовВчера 2K прочитали Об успехах российских войск в зоне спецоперации, суде над наемниками и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.
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