Как ОБСЕ помогало ВСУ

На Донбассе сотрудники миссии занимались банальным шпионажем Наблюдатели из мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии