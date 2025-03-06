Как ОБСЕ помогало ВСУ

На Донбассе сотрудники миссии занимались банальным шпионажем Наблюдатели из мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР.