СССР-Россия

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«Знай своё место»: Лавров жёстко отчитал посла США за ложное обвинение России

«Знай своё место»: Лавров жёстко отчитал посла США за ложное обвинение России

Министр иностранных дел РФ упрекнул американского посла Рубена Бригети в наглости и дерзости. Всё началось с того, что посол США в ЮАР выдвинул обвинение столице африканских республик в том, что из неё якобы идут поставки боеприпасов в Россию.

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