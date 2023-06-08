«Знай своё место»: Лавров жёстко отчитал посла США за ложное обвинение России

Министр иностранных дел РФ упрекнул американского посла Рубена Бригети в наглости и дерзости. Всё началось с того, что посол США в ЮАР выдвинул обвинение столице африканских республик в том, что из неё якобы идут поставки боеприпасов в Россию.
Министр иностранных дел РФ упрекнул американского посла Рубена Бригети в наглости и дерзости. Всё началось с того, что посол США в ЮАР выдвинул обвинение столице африканских республик в том, что из неё якобы идут поставки боеприпасов в Россию.
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