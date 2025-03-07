Россельхознадзор выдал 43 предостережения землевладельцам в Тверской области

За 2 месяца 2025 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям тверским землевладельцам объявлено 43 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, из них 14 – юридическим лицам, 29 – гражданам РФ.