Россельхознадзор выдал 43 предостережения землевладельцам в Тверской области

За 2 месяца 2025 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям тверским землевладельцам объявлено 43 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, из них 14 – юридическим лицам, 29 – гражданам РФ.
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