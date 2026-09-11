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Пятый канал

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Путин: страны БРИКС — новые «локомотивы развития»

Путин: страны БРИКС — новые «локомотивы развития»

Страны БРИКС обеспечивают половину прироста мирового ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового совета стран-участниц объединения в Нью-Дели.

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