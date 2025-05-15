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В США пожаловались, что DOGE и Илон Маск игнорируют главные проблемы

В США пожаловались, что DOGE и Илон Маск игнорируют главные проблемы

Реальные уязвимости федеральных программ США, из-за которых возникают масштабные мошенничества, игнорируются Департаментом государственной эффективности США (DOGE), заявил бывший чиновник Белого дома, вице-президент компании Socure Джордан Беррис, 15 мая передает американский телеканал NBC.

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