В США пожаловались, что DOGE и Илон Маск игнорируют главные проблемы

Реальные уязвимости федеральных программ США, из-за которых возникают масштабные мошенничества, игнорируются Департаментом государственной эффективности США (DOGE), заявил бывший чиновник Белого дома, вице-президент компании Socure Джордан Беррис, 15 мая передает американский телеканал NBC.
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