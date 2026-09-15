Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в подстрекательстве к военному конфликту с Россией и трусости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не повторить ошиб...
- Приоритет своим: ...
- Приоритет своим: ...
Уходите уже куда подальше! Однако Блага хорошо сказал и его слова не просто упали они взойдут в умах и чаяниях народов!