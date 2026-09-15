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Аргументы недели

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Депутат Европарламента из Словакии резко ответил Каллас и обвинил её в подстрекательстве к войне

Депутат Европарламента из Словакии резко ответил Каллас и обвинил её в подстрекательстве к войне

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в подстрекательстве к военному конфликту с Россией и трусости.

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